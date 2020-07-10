Москва, , 13:48 — REGNUM Первое место Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), стало результатом системной работы. Об этом 10 июля заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Это закономерный результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду», — сказал он.

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Ефимов напомнил, что в 2015 году столица находилась на 13-м месте рейтинга. По его словам, сейчас благоприятный инвестиционный климат в Москве подтверждается статистикой. Так, по итогам 2019 года объём инвестиций в основной капитал в столице составил 2,9 трлн рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году. За первый квартал 2020 года объём инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 14,9% к аналогичному периоду 2019 года и составил 452,4 млрд рублей.

«Сегодня на долю столицы приходится 15% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ», — рассказал вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, первое место национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготовленного «Агентством стратегических инициатив» (АСИ), заняла Москва.

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