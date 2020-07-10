Москва, , 13:47 — REGNUM Перед выходными национальная валюта предпринимает попытки окончательно перейти в новую волну ослабления. После ликвидации большей части потерь 9 июля под вечер, в пятницу курс доллара растет на 0,4% до 71,20 руб., курс евро — на 0,5% до 80,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«До конца торговой недели можно ожидать продолжения их плавного подъема еще на 20−30 коп. В целом на следующей неделе можно ожидать возврата к минимальным уровням с мая в 72,30 руб. и 81,60 руб. соответственно.

На текущий момент основным драйвером выступают цены на нефть. К вчерашнему снижению на 2% котировки марки Brent ослабевают к текущему моменту ровно на ту же самую величину, что указывает на вероятно состоявшийся переход к коррекции к с целями в $40. и $37,50.

В вышедшем 10 июля отчете Международного энергетического агентства указаны риски в текущей вспышке коронавирусной инфекции для дальнейшего восстановления спроса на нефть. В последних недельных данных от минэнерго США можно было увидеть сокращение потребления топлива в тех штатах, которые столкнулись с ростом числа инфицированных.

Накануне в США этот показатель составил 61,1 тыс., что близко к рекордным значениям. На фоне растущей напряженности между США и Китаем, которые продолжили вводить взаимные ограничения, а также в преддверии стартующего с понедельника сезона квартальной отчетности доминирование на глобальных рынках стало переходить на сторону пессимистов, что привело к дополнительному давлению на рынке энергоносителей.

Повлияло оно и на обстановку на рынке валют с развивающейся экономикой, в том числе и на рубль, хотя его динамика в предыдущие два дня может указывать на некоторые продажи иностранной валюты компаниями для расчетов по дивидендам.

В целом среднесрочные перспективы рубля выглядят неблагоприятными. На фоне сокращения экспортных доходов (на это указывают цены на газ и сокращение до минимальных с 2003 года поставок нефти из морских портов) и отложенного спроса на импорт уменьшается объем валютных резервов в банковской системе.

Вместе с уменьшением продаж иностранной валюты Банком России в рамках исполнения бюджетного правила с 10,2 млрд руб. до 5,7 млрд руб. это создает предпосылки для ослабления национальной валюты в течение ближайших недель-месяцев.

Рубль может не рассчитывать на прежний интерес со стороны зарубежных инвесторов к рублевым гособлигациям после того, как Банк России в июне сократил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 4,5% и фактически исчерпал потенциал дальнейшего ослабления монетарной политики.

По данным ЦБ, нерезиденты сократили среднюю долю участия в аукционах ОФС с 37,9% в апреле до 22,7% в мае и 20,1% в июне», — пояснил эксперт.

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