Минск, , 13:15 — REGNUM Правительству Белоруссии предстоит скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях. Такое распоряжение отдал 10 июля Александр Лукашенко, посещая минский завод «Атлант»."Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

Напомним, Александр Лукашенко бессменно занимает должность президента Белоруссии с 1994 года и сейчас участвует в президентской кампании. До первых президентских выборов он руководил совхозом, работал пропагандистом атеизма в обществе «Знание», на комсомольских и партийных должностях.

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В 2019 году Лукашенко наложил вето на реализацию подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Бессменного белорусского лидера не устроило углубление экономической интеграции, которое он расценил как покушение России на «суверенитет и независимость Республики Беларусь».

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