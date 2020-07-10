Брюссель, , 13:14 — REGNUM Из-за ужесточения экологических норм японская компания Suzuki прекращает продажи модели Jimny в Европе. Об этом сообщает издание Autocar.

Уже в 2021 году вседорожник Suzuki Jimny перестанет отвечать европейским экологическим нормам. Согласно этим нормам средний показатель выбросов CO2 автомобилей не должен превышать 95 г/км. Если же правила будут нарушены, то автокомпанию ожидают многомиллионные штрафы. Поэтому «грязная» модель Jimny покинет рынок Европы через четыре-пять месяцев.

Автомобиль Jimny, который продавался на европейском рынке, имел безальтернативный полуторалитровый бензиновый «атмосферник». При этом средний показатель выбросов для версии с механической трансмиссией составлял 154 г/км, а для версии с «автоматом» — 170 г/км.

Напомним, по итогам июня текущего года российские автолюбители купили 604 новых машин бренда Suzuki. Это на 10% больше, чем год назад.

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