Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве с начала года было отдано в аренду 226 нежилых помещения по льготной ставке. Такие данные 10 июля привел вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Речь идет о предоставлении помещений для бизнеса. Предприниматели могут получить в аренду городскую нежилую недвижимость по сниженной ставке за квадратный метр от 1000 рублей в подвальных помещениях и от 4750 рублей на первых этажах зданий.

При этом заместитель мэра указал, что данные меры оказывают столичным предпринимателям серьёзную поддержку.

«Малый и средний бизнес может арендовать у города помещения различной площади на первых этажах и в подвальной части домов по льготной ставке в среднем за 8,2 тысячи рублей за квадратный метр, при средней цене аренды одного квадратного метра при обычных условиях более 13,5 тысячи рублей», — заявил Ефимов.

По его словам, наиболее востребованными среди предпринимателей являются помещения небольшой площади, которые часто становятся объектами стрит-ритейла или сферы бытовых услуг. Средняя площадь помещений по льготной ставке составила 70 квадратных метров. При этом на один лот по аренде помещения претендовало в среднем по семь участников.

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