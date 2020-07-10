Ульяновск, , 13:07 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил президенту Владимиру Путину о реализации совместного проекта с Агентством стратегических инициатив по измерению уровня качества жизни населения в муниципальных образованиях. В настоящее время проект проходит конкурсный отбор, в случае победы регион получит разработанное программное обеспечение для рейтингования, которое можно будет использовать и в других региона страны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Заседание наблюдательного совета АСИ, членом которого является Сергей Морозов, прошло в онлайн-режиме. Открывая встречу, глава государства Владимир Путин поблагодарил членов совета за совместную работу по продвижению «значимых проектов, которые приносят практические результаты, способствуют созданию отечественных технологий», влияют на кадровую подготовку и распространению «лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни».

В Ульяновской области работают совместно с АСИ. В регионе напоминают, что в феврале 2020 года АСИ и Всемирный банк запустили международный конкурс цифровых решений World AI & Data Challenge, который направлен на решение глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки больших данных (BigData) и искусственного интеллекта (AI).

В конкурсе принимает участие Центр стратегических исследований Ульяновской области с задачей «Измерение уровня качества жизни населения в муниципальных образованиях». По итогам первого этапа проект вошёл в число победителей и присоединён к международной задаче «Качественное изменение взаимодействия государства и человека (индекс счастья)». Регион совместно с АСИ, Татарией и Свердловской областью будут решать данную задачу.

В ходе заседания наблюдательного совета АСИ ульяновский губернатор Сергей Морозов в своём выступлении высоко оценил совместную работу с агентством, подчеркнув, что это сотрудничество помогает регионам «справиться со многими проблемами». В частности, в пилотном режиме в Ульяновской области разрабатывается рейтинг «Качество жизни».

«И это совершенно не случайно, почему АСИ на нас обратило внимание: у нас уже наработан определенный опыт рейтингования территорий в этом направлении. Еще с 2017 года мы начали этим заниматься и в этом году даже ввели систему выплаты грантов», — сказал Сергей Морозов, предложив использовать возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных ADATA при оценке уровня качества жизни в муниципальных образованиях РФ.

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Глава региона подчеркнул, что руководителям территорий «необходимо понимать, с какими проблемами, связанными с качеством жизни, люди сталкиваются». Однако в настоящее время оценка — это статистическая информация, применение возможностей Ai & data (искусственный интеллект и данные) повысит свойства применяемых данных и позволит выйти на новый уровень измерения качества жизни населения.

«Хорошо, я услышал, спасибо большое», — сказал Владимир Путин.

Региональные власти уточняют, что в данный момент проект, который предполагает запуск данной инициативы, проходит конкурсный отбор. В случае победы регион получит разработанное программное обеспечение для решения данной задачи с открытым кодом доступа, которое в дальнейшем может быть ретранслировано на другие регионы.

По словам генерального директора ЦСИ Олега Асмуса, проблема улучшения качества жизни как в странах мира, так и в регионах России и отдельно взятых муниципальных образованиях является одной из важнейших стратегических задач на современном этапе. От её решения зависят темпы экономического развития и его направленность, а также социальная, политическая и экономическая стабильность в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 2017 года составляется рейтинг муниципальных образований по качеству жизни. Он формируется на основе 65 показателей по 11 группам, включая основные аспекты условий проживания: от объёма доходов населения до обеспеченности различными видами услуг и объектами инфраструктуры. Данные предоставляют органы власти и статистики.

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