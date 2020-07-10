Кызыл, , 12:53 — REGNUM Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы. По словам министра экономического развития Максима Решентикова, средства поступят в республику в течение двух недель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках программы республика будет ежегодно получать из федерального бюджета миллиард рублей до 2024 года. Внебюджетные средства на реализацию крупных проектов предполагается привлечь 124,8 млрд. рублей», — добавили в правительстве.

Как отмечается, реализация программы в регионе позволит создать 3,8 тыс. новых рабочих мест. Она также поможет преодолеть инфраструктурных ограничений. В числе наиболее важных проектов в этой сфере названы строительство железной дороги Курагино-Кызыл, модернизация пунктов пропуска в аэропорту, а также на границе с Монголией и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития региона в апреле. Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал это событие поворотной точкой в истории республики.

Подробнее: Запомните этот день: правительство утвердило программу развития Тувы