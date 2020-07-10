Брюссель, , 14:24 — REGNUM Евросоюз (ЕС), Швеция и Австрия выступили с инициативой по развитию экологического туризма в Грузии. Пресс-релиз об этом был опубликован на сайте ЕС.

Сообщается, что в рамках проекта GRETA («Зеленая экономика: устойчивый горный туризм и органическое сельское хозяйство») на гранты для грузинских предпринимателей будет выделено €860 тыс. Желающим участвовать предлагается подать заявки со своими предложениями.

Победителям предоставят от €5000 до €50 000. Предпринимателям будет необходимо вложить в свой проект не менее 10% от предоставленного им гранта. Продолжительность проекта должна быть от шести до 24 месяцев. Заявки будут принимать до 3 августа.

Напомним, ранее министр финансов Грузии Иване Мачавариани заявил, что до пандемии коронавируса оборот туристического сектора составлял до 12% от всего оборота экономики.

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