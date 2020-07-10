Сеул, , 13:23 — REGNUM Для стабилизации ситуации на рынке недвижимости в Южной Корее владельцы нескольких объектов будут облагаться повышенным налогом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, нынешний налог, будет увеличен до 6% от стоимости имущества. Компании, владеющие несколькими объектами недвижимости, также будут облагаться 6% налогом.

Известно, что данные меры направлены на борьбу с повышением цен на объекты недвижимости.

Кроме того, в стране планируют повысить налог с доходов тех, кто получает краткосрочную прибыль от покупки и продажи домов.

В министерстве отметили, что власти страны намерены сдерживать спекулятивные инвестиции в недвижимость, а также ослабить налоговое бремя покупателей, приобретающих жильё впервые.