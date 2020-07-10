Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве начался новый этап приема заявок на получение субсидий и грантов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По словам Фурсина, прием заявок по большинству видов субсидий закончится 28 августа, а прием документов по выплатам для экспортеров — 31 августа.

«По нашим данным, 3,8 тысячи компаний уже готовят документы для подачи и еще около 800 — знакомятся с условиями получения субсидий. С этими предпринимателями уже работают наши специалисты. Мы ожидаем, что итоговое число заявок будет значительно больше», — отметил руководитель.

В сообщении объясняется, что рассчитывать на финансовую поддержку от города могут представители малого и среднего бизнеса, которые реализуют подакцизные товары. Также заявки могут подать предприниматели, ранее исключенные из реестра МСП за непредоставление отчетности в Федеральную налоговую службу.

Алексей Фурсин добавил, что для нового этапа приема было увеличено число выставок, за участие в которых городские власти компенсируют расходы — теперь их 549. Также стало больше площадок для получения компенсации комиссии сервисов доставки еды и «маркетплейсов» за размещение на них продукции.

На сегодняшний день уже одобрены 380 заявок на сумму более 562 млн рублей. Подробнее о предоставлении помощи малому и среднему бизнесу можно узнать по горячей линии поддержки по вопросам субсидий.