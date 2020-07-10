Москва, , 12:50 — REGNUM Работа обеих ниток действующего газопровода «Северный поток» будет остановлена на 12 дней для техобслуживания. Об этом сообщает оператор газопровода Nord Stream AG.

В компании пояснили, что работы по ежегодному техобслуживанию проводятся для «долгосрочного управления целостностью газопровода». Газопровод приостановят на период с 14 по 26 июля.

График техобслуживания согласован с партнерами проекта. За время эксплуатации газ без перебоев поставляется на европейские рынки, надежность газопровода обеспечивается регулярными проверками и техобслуживанием, подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод «Северный поток», поставляющий российский газ в Европу через Балтийское море, был запущен в 2011 году. Через год после запуска первой нитки была запущена вторая. В настоящее время завершается строительство расширения газопровода — «Северного потока — 2».