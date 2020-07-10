Ставрополь, , 12:48 — REGNUM Благоустройство более 20 объектов запланировано на Ставрополье на 2021 год в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в пресс-службе губернатора края по итогам заседания межведомственной комиссии региона.

В текущем году финансирование проекта комфортной городской среды на Ставрополье составляет 1,6 млрд рублей, планируется провести благоустройство на 31 объекте в 28 муниципалитетах края. Глава региона Владимир Владимиров поставил задачу перед территориями завершить эту работу к осени.

В настоящее время в регионе также заключаются муниципальные контракты на проведение работ на 22 объектах, запланированных к благоустройству в 2021 году. На выполнение этих работ в бюджете будет заложено около 830 млн рублей, то есть почти в два раза меньше, чем в текущем году.