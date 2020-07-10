Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Уже почти 20 тыс. человек оставили свои подписи под петицией против закрытия небольших баров Петербурга. Напомним, такой закон принял городской парламент по инициативе единоросса Дениса Четырбока.

Согласно документу, с 1 января 2021 года всем заведениям, площадь зала которых меньше 50 кв. метров, запрещается торговать алкоголем, если они расположены в жилых домах.

Авторы петиции подчеркивают, что так Петербург лишится множества добропорядочных заведений в историческом центре, включая маленькие рестораны.

На данный момент под петицией, адресованной губернатору Александру Беглову с требованием не подписывать закон, набралось 19 тыс. 890 подписей.

«Значительная часть заведений, которые принесли Санкт-Петербургу заслуженную славу барной и гастрономической столицы, оказывается вне закона. Мы не говорим о так называемых «наливайках», реализующих дешёвый и некачественный алкоголь. Мы говорим о маленьких авторских барах, кафе и ресторанах, расположенных, как правило, в исторической части Санкт-Петербурга. Задача их владельцев — привлекать постоянных платежеспособных посетителей, которым важно высокое качество услуг и приятная, дружественная атмосфера», — указывают ее авторы.

Они также подчеркивают, что в борьбе с «наливайками» в спальных районах из-под влияния закона уходят как раз самые шумные, мешающие жителям крупные заведения на большое число посадочных мест, а также алкомаркеты, где после 22:00 продают алкоголь во вскрытой таре под видом общепита.

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