Москва, 10 июля 2020, 12:28 — REGNUM Всплески дефицита бюджета — это гарантия того, что экономика США не собирается обрушиваться, а наоборот, несмотря на все противоречия, правительство Америки оказывается способно принимать адекватные решения в непростых исторических обстоятельствах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал новость о том, что в июне дефицит федерального бюджета США достиг 863 млрд долларов.
Таким образом, как полагает Григорьев, резкие всплески госдолга как раз являются гарантией того, что экономика США не собирается обрушиваться, а наоборот, несмотря на все противоречия, правительство оказывается способно принимать адекватные решения в непростых исторических обстоятельствах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне дефицит федерального бюджета США достиг 863 млрд долларов, что лишь немного меньше дефицита бюджета страны за весь 2019 финансовый год, составившего 984 млрд долларов.
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