Москва, , 12:28 — REGNUM Всплески дефицита бюджета — это гарантия того, что экономика США не собирается обрушиваться, а наоборот, несмотря на все противоречия, правительство Америки оказывается способно принимать адекватные решения в непростых исторических обстоятельствах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал новость о том, что в июне дефицит федерального бюджета США достиг 863 млрд долларов.

«Дефицит бюджета осуществляется за счёт того, что увеличивается госдолг. Несмотря на тревожно звучащие новости, поводов для реальных переживаний не так много. Государственный долг, номинированный в собственной валюте, не несёт никаких разрушительных последствий для национальной экономики, даже напротив, — сказал Григорьев. — Как показывает в своей книге «Миф о дефиците» Стефани Келтон, государственный долг является просто-напросто теми средствами, которые американское государство дополнительно успело вложить в собственную экономику, передать своим компаниям и гражданам, увеличив их благосостояние. Учитывая сложнейшую ситуацию, вызванную COVID-эпидемией, проблемой как раз является отказ от увеличения госдолга, ведь частному сектору в период падения прибылей и спроса просто негде взять исчезнувшие средства, если государство не считает нужным поддерживать собственных производителей».

Таким образом, как полагает Григорьев, резкие всплески госдолга как раз являются гарантией того, что экономика США не собирается обрушиваться, а наоборот, несмотря на все противоречия, правительство оказывается способно принимать адекватные решения в непростых исторических обстоятельствах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне дефицит федерального бюджета США достиг 863 млрд долларов, что лишь немного меньше дефицита бюджета страны за весь 2019 финансовый год, составившего 984 млрд долларов.

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