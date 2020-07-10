Москва, , 12:24 — REGNUM В РФ до сих пор остались незакрытыми вопросы, связанные со стимулирующими выплатами за работу с больными коронавирусной инфекцией и лицами из групп риска заражения этой инфекцией. Об этом 10 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал сопредседатель межрегионального союза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.

«Подавляющее большинство медицинских работников, так или иначе задействованных в борьбе с коронавирусом, нёсших дополнительную нагрузку и дополнительные риски, этих выплат не получили, — сказал Коновал. — Царит несправедливость в определении того, кому полагаются эти выплаты. Большая часть медицинских работников была их лишена. Мы как профсоюз, проанализировав те разъяснения, которые дал Минздрав РФ, направили в Генпрокуратуру РФ письмо с требованием привлечь к ответственности должностных лиц Минздрава за превышение служебных полномочий. В каких-то регионах власти оказались готовы выплачивать все суммы, а каких-то пошли по пути отказа. А там, где выплачивают, разные трактовки. Всё определяется по разному. Такое ощущение, что у нас нет единого правового пространства в сфере трудовых отношений. Поэтому имеет место огромное недовольство медработников. В ответ они получают отписки».

Соответствующий сервис, который был запущен на Госуслугах, стал, по словам Коновала, просто каналом недовольства и способом затягивать ситуацию.

«Запросы с Госуслуг переправляют в регионы, и регионы формируют ответы, исходя из собственного понимания. И люди в итоге через Госуслуги получают те же ответы, что они получали прежде из региональных минздравов. А вал обращений идёт огромный», — подчеркнул Коновал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что около 7,5 млрд рублей будут выделены российским правительством на президентские выплаты медикам за июль.

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