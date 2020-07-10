Тверь, , 12:20 — REGNUM В Тверской области на трассе Красномайский — Фирово, которая ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году будет приведено в порядок 22 км дорожного полотна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, в 2018—2019 годах в нормативное состояние здесь привели 34 км. Таким образом, автодорога будет отремонтирована на всем протяжении.

Губернатор Игорь Руденя считает, что благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок приоритетные объекты: дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, а также туристические направления. 9 июля на объекте провели День качества с участием представителей Дорожного фонда Тверской области, ФКУ Упрдор «Россия», министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, администрации Фировского района, подрядной организации. Комиссия проверила ход выполнения работ на дороге, также были взяты пробы верхнего слоя асфальтобетонного покрытия для дальнейших испытаний в двух лабораториях — заказчика ГКУ «Дирекция ТДФ» и ФКУ Упрдор «Россия».

Автодорога Красномайский — Фирово проходит по территориям Вышневолоцкого городского округа и Фировского района и принадлежит к опорной сети региона. Этоединственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и две федеральные трассы: М-10 и М-11.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Магистраль». Цена контракта составляет 162,5 млн рублей. Было выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На данный момент завершается укладка верхнего слоя. Объект должен быть введен в эксплуатацию к 1 октября 2020 года.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтируют 153,6 км автодорог регионального значения. По национальному проекту в столице Верхневолжья приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети — почти в два раза больше, чем в 2019-м. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери.