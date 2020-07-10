Пекин, , 12:12 — REGNUM В июне 2020 года в Китае было продано 1,68 млн новых легковушек — на 6,5% меньше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщает Китайская ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Отмечается, что в период эпидемии нового коронавируса больше всего продажи на китайском рынке «просели» в феврале текущего года — на 80%. Рост продаж на авторынке КНР начался только в мае. В этот месяц продажи машин в стране выросли в годовом сравнении на 2%. Теперь же рост опять прекратился.

Если сравнивать продажи авто в мае и июне, то получается, что они выросли на 3%, а в сегменте премиальных машин — на 27%.

Стоит отметить, что в конце марта 2020 года китайское правительство продлило на два года субсидии на покупку электромобилей, что также повлияло на уровень продаж автомобилей в стране.

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в мае 2020 года продажи новых автомобилей в КНР выросли до 1 млн 674 тыс. экземпляров, что на 7% больше, чем в в апреле текущего года.

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