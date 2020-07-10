Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Представители международной компании Global Recycling прибыли в Грузию и представили министру экономики Натии Турнава проект строительства завода по переработке пластмассы. Об этом журналистам рассказала глава экономического ведомства после встречи, сообщает агентство Report.

«Проект готовился параллельно с чрезвычайным положением, а строительство начнется в ближайшее время. Будет осуществлена инвестиция в размере 50 млн лари, а также будут трудоустроены 400 местных жителей», — сказала Турнава.

Она отметила, что это один из первых примеров, когда предприятия из Юго-Восточной Азии переносят в Грузию.

Стоит отметить, что компания Global Recycling ранее приобрела на аукционе для строительства завода участок земли площадью 300 тыс. квадратных метров возле города Хоби края Самегрело-Верхняя Сванетия. Инвесторы заявляют, что планируют не только перенести в Грузию завод по изготовлению полимерных гранул, а со временем открыть там всю цепочку по производству продукции из пластмасс.