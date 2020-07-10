Бишкек, , 12:07 — REGNUM С начала пандемии Киргизия получила в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты и другие медизделия, а также медицинское оборудование, использующееся для выявления и лечения зараженных коронавирусом, на общую сумму $2,2 млн. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По словам высокопоставленного чиновника, помимо этого было закуплено 13 машин «скорой помощи», 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 50 аппаратов для неинвазивной вентиляции легких, свыше 385 тысяч упаковок лекарственных препаратов, 193 тысячи единиц средств индивидуальной защиты и более 45 тысяч изделий медназначения, а также реактивы для тестирования на коронавирус и дезинфицирующие средства.

Читайте также: Правительство Киргизии деньги на борьбу с COVID-19 обещает не воровать

Также вице-премьер отметил, что киргизстанцы обеспокоены тем, сколько помощи получило правительство от других стран и международных доноров, и на что ее потратили.

«Я бы попросил граждан опираться только на официальные данные, они ежедневно обновляются минфином и минздравом. В рамках помощи от международных организаций тендеры проводятся по их правилам. При использовании средств фонда обязательного медстрахования министерство здравоохранения проводит закупки строго в соответствии с законом «О государственных закупках», — подытожил он.

Читайте также: «Это катастрофа»: врач о борьбе с коронавирусом в Киргизии

Читайте развитие сюжета: В Самарской области за сутки скончались два пациента с COVID-19