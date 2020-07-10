Саратов, , 12:47 — REGNUM В 20-ти районах Саратовской области началась уборка зерновых и зернобобовых культур. Регион первый в ПФО приступил к уборочной кампании, сообщает пресс-служба губернатора области.

По словам главы региона Валерия Радаева, качество и урожайность зерновых — выше прошлогодних показателей, что позволяет рассчитывать на отличный урожай.

По данным минсельхоза Саратовской области, на 9 июля озимых зерновых культур убрано с площади 39,2 тыс. га, валовой сбор составил 88,4 тыс. тонн, при средней урожайности 22,5 ц/га. Озимой пшеницы убрано с площади 39,1 тыс. га, валовой сбор составил 88,2 тыс. тонн.

Самая высокая урожайность озимой пшеницы отмечена в Самойловском районе — 32,0 ц/га, в Балаковском — 36,3 ц/га, Советском — 34,9 ц/ га, Энгельсском — 30,0 ц/га. Озимого рыжика убрано с площади 1,2 тыс. га, при средней урожайности 5,5 ц/га, валовой сбор составляет 0,6 тыс. тонн.

В хозяйствах убрано овощей с открытого грунта на площади 0,17 тыс. га, при средней урожайности 163,0 ц/га, собрано 2,8 тыс. тонн овощной продукции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области во время весенней кампании 2020 года хозяйствами посеяно зерновых и зернобобовых на площади более 1 млн га, технических культур — 1,53 млн га.

Читайте также: В Саратовской области завершили сев и приступили к заготовке кормов