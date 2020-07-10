Майкоп, , 12:14 — REGNUM Власти Адыгеи разрешили возобновить межмуниципальные и межрегиональные пассажирские перевозки. Приказ об этом опубликован региональным минтрансом.

Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, отменены в отношении межмуниципальных, смежных межрегиональных и межрегиональных регулярных маршрутов. Так, открыты направления в Москву, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, однако исключение пока сделано для перевозок в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ингушетию и Чечню.

На территории региона вновь начали работать автокассы, автовокзалы и автостанции. Перевозчики будут выполнять маршруты по мере готовности, так как при перевозках должны соблюдаться санитарные требования Роспотребнадзора.

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