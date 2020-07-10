Смоленск, , 12:03 — REGNUM Смоленская область в 2020 году укрепила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на четыре пункта, поднявшись с 20-го на 16-е место. Таким образом, за последние четыре года в данном рейтинге Смоленщина продвинулась на 64 позиции вперед. Как сообщает ИА REGNUM, эти данные были представлены в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось под председательством президента России Владимира Путина.

Залогом такого рывка является системная работа с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления, в полномочия которых входит решение задач по улучшению условий ведения бизнеса в регионе.

« Последние два года Смоленская область достигает колоссальных объемов инвестиций в основной капитал — порядка 70 миллиардов рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году вырос на 8,5 миллиарда рублей. Мне как главе региона отрадно, что Смоленщина последние четыре года находится в верхней части рейтинга и ежегодно улучшает свои позиции по различным критериям. Такой результат свидетельствует о концентрированной, слаженной и нацеленной на практический результат работе региональной администрации», заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский .

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева также отметила, что Смоленская область существенно улучшила свои оценки по показателям, связанным с качеством поддержки малого бизнеса.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. Цель исследования — оценка усилий органов власти всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах. В 2019 году Смоленская область заняла 20-е место в интегральном Национальном рейтинге, повысив показатели 2018 года на 11 пунктов, и вошла в двадцатку субъектов-лидеров.