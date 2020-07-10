Самара, , 11:58 — REGNUM Строительство тольяттинской развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» планируют закончить в сентябре. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, губернатор региона Дмитрий Азаров выехал на крупные объекты дорожной инфраструктуры Тольятти и Ставропольского района. Первым объектом, который он посетил стала строящаяся развязка на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал».

По словам главы области, эта развязка является долгожданной, но поскольку территория насыщена инженерными коммуникациями, то это вызывает дополнительные сложности. В проект вносились корректировки, и сегодня федеральный заказчик должен довести до конца ситуацию с экспертизой.

Отмечается, что строители планируют закончить бетонирование развязки к середине августа, а полностью завершить работы планируется в сентябре.

По словам Дмитрия Азарова, подрядчикам поставлена непростая задача по сокращению сроков строительства объекта, чтобы можно было запустить движение к началу учебного года.

При этом более подробно вопросы о сроках завершения работ и получения технической документации будут разбиваться на совещании по данному объекту, которое запланировано на вторник.

Дмитрий Азаров отметил, что жители уже устали ждать, поскольку из-за высоких температур очень тяжело стоять в пробках. Именно поэтому и ставится задача по ускорению процесса строительства.

Читайте развитие сюжета: Глава Самарской области оценил ход реконструкции трассы Тольятти — Ягодное