Москва, , 11:55 — REGNUM По итогам июня 2020 года в России было реализовано 1088 экземпляров Ford Transit, что на 1% больше, чем в июне год назад. Об этом сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Всего с января по июнь нынешнего года продажи этого авто в РФ составили 4432 машины. Это на 13% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Стабильный спрос на Ford Transit в компании объясняют большим количеством версий данного автомобиля. На данный момент их насчитывается более 140.

Линейка включает в себя цельнометаллический фургон, автобус и шасси. Покупатели могут выбрать автомобили с тремя вариантами длины базы и двумя вариантами высоты крыши.

Стоит отметить, что абсолютно все Ford Transit укомплектованы турбированными дизельными моторами рабочим объёмом 2,2 л мощностью 125 л. с. или 155 л. с.

Напомним, в мае текущего года дилеры компании Ford продали в России 731 единицу Ford Transit — на 15% меньше, чем год назад.

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