Москва, , 11:41 — REGNUM Из истории нефтяных рынков хорошо известно, что низкие цены на нефть ведут к сокращению инвестиций, что в итоге сказывается на добыче, приводит к дефициту сырья и росту цен. Так что мнение JPMorgan в целом логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя прогноз роста цен на нефть до $150.

«Другое дело, что пандемия — это новая история, карантин и резкое сокращение авиаперевозок ведет к резкому снижению спроса на нефть. Есть и другие серьезные факторы, которые играют против цены на нефть.

Евросоюз — крупнейший потребитель российских углеводородов — намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила недавно еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Для России реализация данного сценария не будет такой критичной, как кажется на первый взгляд. Россия — давно не страна бензоколонка, несырьевой экспорт в текущем году уже сопоставим с нефтегазовым. При этом пока нефть и газ — это грубо половина российского бюджета и основа капитализации российского рынка акций.

Если бы не приватизация нефтегазового сектора, которую в свое время провел премьер Виктор Черномырдин, фондового рынка в нашем традиционном понимании просто не было.

В деловых СМИ и финансовых компаниях всегда есть радикальные оптимисты и пессимисты. Особенно, когда это касается столь популярного и волатильного актива, как цены на нефть. В долгосрочном плане точный прогноз вообще исключен. Слишком много неподдающихся анализу факторов.

Например, в 2005 году была много статей, что Саудовскую Аравию ждет либо революция и падение монархии либо неудачная война с Ираном.

Исходя из разумного оптимизма, предполагающего выход мировой экономики из рецессии, вызванной пандемией, можно дать такой прогноз по нефти марки Brent $40−50 до конца 2020 года и $50−70 на 2021−2022 гг.», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие годы стоимость нефти может достичь $150 за баррель. Такие прогнозы делают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal.

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