Берлин, , 11:16 — REGNUM Тюнинг-компания Mansory из Мюнхена выставила на продажу рестайлинговый Mercedes-Benz G-Class G500 Cabriolet 2012 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Тюнеры назвали свой проект «Speranza», что в переводе означает «надежда». Стоит автомобиль 455,9 тыс. евро (около 36,7 млн руб.).

Специалисты компании оснастили модель расширенными колёсными арками, иным бампером, модернизированным капотом, широкими боковыми «юбками» и другими деталями, сделанными из углеволокна. Кроме того, авто получило новую головную оптику. «Обута» машина в шины размерностью 305/30.

Под капотом рестайлингового авто функционирует 5,5-литровый мотор V8 мощностью 382 л. с. (530 Нм).

Напомним, компания Mercedes-Benz в России приступила к продаже новой модели GLB, построенной на «тележке» от Mercedes-Benz A-Class.

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