Москва, , 10:57 — REGNUM Аргументом для проведения деноминации рубля может послужить рекордный уровень объема наличных денег в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Последняя деноминация рубля в России состоялась в далеком январе 1998 году. Коэффициент был 1 к 1000. Рубль с 1998 значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют.

При этом инфляция сейчас низкая — на уровне 3%. Международные резервы Банка России превышают $550 млрд или грубо равны двум годовым бюджетам Российской Федерации. Самое время подумать о новой деноминации рубля.

Ближайшее время российским властям надо определиться: проводить деноминацию рубля или вернуться к идее создания единой валюты в рамках ЕАЭС.

Уже ясно, что новая валюта будет деноминирована. Денежное обращение будет соответствовать уровню цен, которые будут понятнее гражданам.

Много нулей усложняет расчеты. Возвращение копейки добавит доверия российской валюте, государству придется наконец-то задуматься о сильном рубле. Монеты российские граждане наконец-то будут брать на сдачу, а не брезгливо оставлять у кассы.

Евразийская интеграция возможна только в том случае, если в долларах жители России будут зарабатывать больше, чем наши соседи. Это значит, что России нужен сильный и стабильный рубль без лишних нулей», — высказал сове мнение экономист.

Как сообщает ИА REGNUM, предлагается провести деноминацию рубля в России по курсу 1:100.

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