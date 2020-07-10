Киев, , 10:56 — REGNUM Компания «Центрэнерго» должно предоставлять приоритет украинскому углю из государственных шахт, а не пользоваться «позорными схемами» поставок российского угля.

Об этом заявила на одном из совещаний и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Чиновница заявила — в министерстве ожидают, что «Центрэнерго» проявит «государственную позицию» и предоставит приоритет украинскому углю, который должен закупаться приоритетно на государственных шахтах.

Буславец признала, что остальные потребности «Центрэнерго» может закрыть на свободном рынке, но дала понять, что правительство категорически против закупок угля в России.

«Основной задачей всех заинтересованных сторон является успешное прохождение следующего отопительного сезона, обеспечение горняков работой… Также мы надеемся на то, что позорных схем с поставками российского угля на «Центрэнерго» больше не будет», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что «Центрэнерго» — одна из ведущих энергогенерирующих компаний Украины. Согласно открытой информации, она удовлетворяет потребности страны в электроэнергии примерно на 8%, отвечает за работу ряда в ТЭС в Киевской, Харьковской областях страны и на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Последние несколько лет Украина закупала уголь для своих потребностей в первую очередь в России — без этих закупок энергосистему страны ожидал бы скорый коллапс.

17 июня власти Украины официально сделали уголь основным видом топлива для производства электроэнергии (вместо газа), и поручили энергокомпаниям ориентироваться в первую очередь на внутренний рынок.