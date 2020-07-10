Нью-Йорк, США, , 10:53 — REGNUM Уже в ближайшие годы нефть может подорожать в три раза. Её стоимость может достичь $150 за баррель. Такие прогнозы делают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal.

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Так, Ричард Фуллартон из инвестиционного фонда Matilda Capital считает, что цены на нефть уже к концу 2020 года перешагнут отметку $100 за баррель.

Эксперты связывают такой рост с сокращением добычи нефти и снижением инвестиций в отрасль.

«Давление недофинансирования будет очень серьёзным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», — подчеркивает директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

По его оценкам, планка в $150 за баррель «может быть легко достигнута к 2025 году».

Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 9 июля завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,11%, до $42,35. 10 июля на торгах в Азии нефть снизилась на 0,82%, до $42,01.

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