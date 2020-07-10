Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области в четыре раза увеличили производство дезинфицирующих средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июля.

Так, рост производства антисептиков — с 70 до 315 тонн в сутки — произошёл за четыре месяца. В настоящее время выпуском дезинфицирующих средств занимаются 11 донских предприятий, которые производят, в том числе порошки, антибактериальные салфетки, гели, антисептическое жидкое мыло.

ИА REGNUM напоминает, что ряд донских предприятий в период пандемии переориентировали своё производство. Так, был налажен выпуск защитных масок, антисептиков.