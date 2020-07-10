Москва, , 10:52 — REGNUM Третий этап развития автоматизированной информационной системы ФНС России — АИС «Налог-3» оценили в 932 млн рублей. Соответствующий открытый конкурс в электронной форме объявила Федеральная налоговая служба. Его итоги подведут после оценки вторых частей заявок 5 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 932,85 млн рублей. Работы победитель должен будет завершить до 1 мая 2021 года. Планируется, что они будут состоять из восьми этапов. Оплачивать услуги будут из федерального бюджета.

«Основными направлениями развития АИС «Налог-3» являются изменение налогового законодательства РФ, повышение степени автоматизации функций, выполняемых ФНС России», — отмечается в техзадании.

В документации уточняется, что на сегодня основная площадка функционирования централизованных компонентов системы ФНС расположена в Дубне (Московская область), а резервная — в Городце (Нижегородская область).

Напомним, «Налог-3» — это информационная система, которая обеспечивает автоматизацию деятельности налоговых служб по всем полномочиям.