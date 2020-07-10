Оттава, , 10:59 — REGNUM Аукционный дом Bring a trailer выставил на торги в Канаде самый маленький в мире серийный автомобиль, известный под именем Peel P50. Об этом сообщается на сайте компании.

Начальная стоимость лота 30 тыс. долларов (2,13 млн рублей).

Первый Peel P50 сошел с конвейера в 1964 году. Он имеет всего три колеса и весит 59 кг. Длина такого автомобиля равна 1372 мм, а его ширина — 991 мм. Стоит отметить, что из-за своих габаритов машина занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Кузов выставленной на торги модели создан из стекловолокна, а водительское сиденье получило белую кожаную обивку.

В движение автомобиль приводит 49-кубовый мотоциклетный движок производительностью 4,2 л. с. Он агрегатируется с трёх-скоростной механической трансмиссией. Двигатель позволяет разогнаться Peel P50 до 60 км/ч.

Напомним, созданием Peel P50 занималась британская фирма Peel Engineering с 1962 по 1965 год.

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