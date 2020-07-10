Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области принят очередной пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В частности, документ предполагает освобождение собственников гостиниц и иных объектов временного размещения от арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности, в текущем году, а собственников торговых и торгово-развлекательных центров — на время действия режима повышенной готовности. Собственники также могут рассчитывать на освобождение от уплаты земельного налога.

Наряду с этим сокращён размер платы за аренду недвижимости. Это касается отраслей, пострадавших от угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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