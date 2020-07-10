Пермь, , 10:28 — REGNUM Пермский край по лучит из резервного фонда правительства России почти 144 млн рублейна создание временных рабочих мест для не менее 2 671 человека.

«Дополнительное финансирование станет хорошим механизмом в поддержке занятости населения. Это поможет сохранить прежние и создать новые рабочие места для тех, кто находится в поиске работы. Новые меры усилят действие уже принятых региональных мер поддержки занятости», — сказала заместитель министра социального развития Прикамья Марина Визе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Средства, выделенные из резервного фонда РФ пойдут на обеспечение дополнительной временной работой граждан, которые находятся под риском увольнения, временное трудоустройство безработных и на организацию общественных работ.

Напомним, Правительство РФ издало распоряжение о выделении регионам почти 4,15 млрд рублей. Планируется, что на эти средства будет трудоустроено более 80 тыс. человек.

По данным Пермьстат, на территории Пермского края в мае 20 120 года уровень безработицы увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. К концу мая 2020 краевом Центре занятости населения на учёте состояло 52 309 граждан, незанятых трудовой деятельностью. Из них 46 566 человек имели статус безработного, в том числе 41 010 получали пособие по безработице.