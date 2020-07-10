Казань, , 10:27 — REGNUM Компания «Татэнерго» объявила открытый запрос цен в электронной форме на открытие кредитной линии. Размер заёмных средств составит 32,5 млрд рублей. Итоги запроса будут подведены 12 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

За услугу по предоставлению синдицированного кредита на условиях правительственного постановления «О программе «Фабрика проектного финансирования» и открытию аккредитивов для расчётов по договору «ЕРС и сервисного обслуживания» компания готова заплатить 16 421 341 436 рублей. Такова начальная цена тендера.

В техзадании уточняется, что срок кредитной линии рассчитывается исходя из двух событий и того, что «наступает раньше — 196 месяцев с даты заключения договора или 144 месяца с даты окончания периода использования лимита». Погасить задолженность планируют до 31 декабря 2036 года, но возможен и досрочный расчёт.

«В целях расчёта ценового предложения участника закупки используется ключевая ставка Центрального банка РФ на дату размещения настоящей закупки, а именно 4,5% годовых», — отмечается в документации.