Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Власти Соединенных Штатов рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции в ответ на планы Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, налогами могут обложить в том числе вино, сыры и сумки на общую сумму от $500 млн до $700 млн. Объявить о данной мере власти США могут уже в сегодня, 10 июля, пишет издание.

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Париж и Вашингтон рассматривают возможность заключить торговое соглашение.

Отметим, что после введения Парижем так называемого цифрового налога Вашингтон решил в качестве ответной меры обложить французские товары пошлинами. Велись переговоры о том, чтобы заключить торговое соглашение и избежать пошлин.

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