Берлин, , 10:15 — REGNUM Дилеры немецкой компании Audi приступят к продажам гибридной модели A7 55 TFSI E PHEV ближе к концу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Данное гибридное авто станет третьей моделью марки с электрической составляющей после кроссовера Q5 и седана A8.

Гибридный мотор состоит из двухлитрового турбомотора TFSI и электродвижка. Их суммарная мощность составляет 362 л. с. (500 Нм). Силовой агрегат сочетается с 7-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и приводом 4×4 quattro.

Данных о скоростных характеристиках автомобиля пока нет, однако на европейском рынке аналогичная модель может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды, а её максимальная скорость равна 250 км/ч. Запас хода такого гибрида на электротяге составляет 40 км.

Стоимость Audi A7 55 TFSI E PHEV равна 74 900 долларов (около 5,34 млн рублей).

Ранее компания Audi представила прототип нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron. Он станет прямым конкурентом моделей Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Читайте также: Компания Audi представила обновленную модель Q5