Москва, , 10:11 — REGNUM Попытки нефтяных цен 9 июля удержаться на плаву не увенчались успехом — Brent уже в третий раз за последние дни натолкнулась на промежуточное сопротивление в районе $43,50 и отступила, развивая медвежью коррекцию на утренних торгах 10 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«К настоящему моменту фьючерсы уже передвинули минимумы начала июля до $41,60 долларов. Плавное и робкое укрепление котировок не получило развития, и участники рынка перешли к фиксации прибыли, что объясняется не только техническими факторами, но и общим поведением инвесторов, настроения которых остаются нестабильными.

Обращения за пособиями по безработице в США оказались немного лучше прогнозов, но все еще остаются высокими, подчеркивая, что процесс восстановления экономики будет сложным и затяжным, особенно учитывая разгоревшуюся с новой силой пандемию в отдельных штатах страны.

Негативное влияние на рисковые активы, включая нефть, под конец дня оказали и политические новости из США, где Верховный суд обязал Трампа передать прокурорам свои налоговые декларации.

Дестабилизация политической обстановки в стране перед президентскими выборами определенно не играет на руку настроениям инвесторов в период, когда экономика столкнулась с серьезными трудностями.

Сегодня МЭА опубликует свой ежемесячный отчет, и если в документе будут содержаться более оптимистичные оценки перспектив восстановления спроса, Brent может сократить потери до конца дня.

Более того, в случае восстановления спроса на риск котировки способны вернуться на положительную территорию на недельном графике. Предстоящая неделя обещает быть более оживленной в свете заседания технического комитета ОПЕК и встречи министерского мониторингового комитета», — пояснил эксперт.

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