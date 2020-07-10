Москва, , 09:58 — REGNUM К концу текущей недели настроения склонности к рискам на валютных рынках сменились некоторым пессимизмом, стремлением ухода в «защитные» активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Падает спрос на фондовые индексы, сырьё, валюты развивающихся рынков. Поводом для этого становятся как новые опасения по поводу всплеска пандемии, так и техническая фиксация прибыли перед выходными.

Нефтяные котировки на таком фоне уменьшаются, цена барреля Brent, доходившая во вторник выше $43, утром 10 июля ушла ниже $42. Азиатские фондовые индексы торгуются с понижением на 1,5 — 2%.

Данные обстоятельства создают определённый негативный фон для рубля перед открытием торгов на Мосбирже, который, очевидно, будет проявляться в течение дня.

Важным событием 10 июля может стать выход ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства (МЭА). Если его данные по спросу, предложению энергоносителей и их перспективам неожиданными, они способны повлиять на цены углеводородов и рубля.

Укрепление рубля с середины недели может смениться его ослаблением 10 июля. Наиболее вероятный коридор колебаний курса: 70,40 — 71,90 руб./доллар с приоритетом к верхней половине данного диапазона», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль проигнорировал снижение цен на нефть