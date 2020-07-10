Москва, , 09:39 — REGNUM Власти Москвы выдал заём в размере 100 миллионов рублей компании «Диагностика-М», которая занимается производством систем обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом 10 июля сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В информации говорится, что с 2018 года такую поддержку уже получили 19 московских компаний. Она осуществляется в рамках программы поддержки промышленности и предпринимательства.

«Заем на развитие производства можно получить в рамках продукта «Развитие — оборотные средства» Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке два процента годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сайте также уточняется, что такой финансовые средства может получить только компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией. Организация не должна находиться в процедуре банкротства и иметь долги. Также необходимо иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год. При соблюдении всех этих условий, компания может получить от 20 до 100 миллионов рублей. При этом собственные и кредитные средства заемщика должны составлять не менее 30 процентов.