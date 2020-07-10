Кейптаун, , 09:37 — REGNUM 49 миллионов жителей стран Африки могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Африканского банка развития (АфБР).

В соответствии с заявлением, Западная и Центральная Африка больше всего пострадают от экономического спада. Эксперты АфБР прогнозируют, что экономика континента оправится от спада только в 2021 году.

Специалисты банка также прогнозируют сокращение ВВП стран континента в среднем на 3,4% в 2020 году. Эти данные были включены в пересмотренный вариант доклада Африканского банка развития под названием «Перспективы развития экономики Африки», который был первоначально опубликован до начала пандемии.

Крупные экономики Африки, такие как ЮАР и экспортеры нефти, такие как Нигерия, Ангола и Алжир, серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса, сообщают эксперты. Введенные в различных странах Африки карантинные меры нанесли ущерб экономике континента, а многие жители стран потеряли свои рабочие места.