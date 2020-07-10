Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии за полгода цены выросли на 2,9%, в том числе продовольственные товары подорожали на 5,1%, что больше роста цен за аналогичный прошлогодний период — соответственно 2,1% и 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

При росте цен спасают дачи и сады ИА REGNUM

В Чувашии в июне по сравнению с маем индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг составил 100,3%, к уровню декабря 2019 года индекс составил 102,9% (в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года — 102,1%).

Согласно представленным данным, продовольственные товары с начала года подорожали на 5,1%, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года продукты питания в Чувашии подорожали на 2,2%). Из наблюдаемых видов товаров цены снизились только на яйца (-6,2%). За полгода более всего выросли цены на сахар (+29,3%), крупу и бобовые (+27,7%), плодоовощную продукцию (+21,7%) и макаронные изделия (+10,8%).

В то же время замедлился рост цен на непродовольственные товары: в июне 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года они подорожали на 1,7%, в то время как за аналогичный прошлогодний период рост составил 2,1%. Более всего подорожали медикаменты (+7,3%), подешевели телерадиотовары (-2,5%) и моющие средства (-1,1%).

Что касается услуг, то с начала года цены на них выросли на 1,1%, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.