Миасс, Челябинская область, , 09:16 — REGNUM В Миассе Челябинской области муниципальное предприятие «Городское хозяйство» задолжало деньги за поставленные ресурсы. Долг возник перед компаниями «Уралэнергосбыт» и «НОВАТЭК-Челябинск» и превысил 110 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ведомстве опасаются, что наличие задолженности может повлечь нарушение прав населения на получение коммунальных услуг. При этом вопросы у прокуратуры вызвали и меры со стороны мэрии Миасса.

Руководителю МУПа и горадминистрации направлены представления о необходимости срочно погасить долг. Ситуация находится у прокурора на контроле.