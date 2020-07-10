Пенза, , 09:22 — REGNUM До сентября 2020 года планируют сдать в эксплуатацию главный хирургический корпус Пензенской областной офтальмологической больницы, в котором завершается капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании проведена замена инженерных коммуникаций и внутренней отделки, отремонтирована кровля, утеплен фасад, заменены окна и двери, ведется благоустройство вокруг нового корпуса. Кроме этого, на территории больницы оборудована парковка, где предусмотрены места для инвалидов и сотрудников клиники.

Губернатор Иван Белозерцев посетил в четверг, 9 июля больницу и пообщался с пациентами. Пензенцы остались довольны проделанным ремонтом и высоким уровнем комфорта в стационаре.

Напомним, на капитальный ремонт Пензенской областной офтальмологической больницы в 2019 году в рамках региональной программы было выделено более 160 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что губернатор поручил подготовить пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения и внести конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет проведён ремонт, а также объём его финансирования.

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