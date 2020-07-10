Аддис-Абеба, , 09:14 — REGNUM Эфиопия продолжит заполнять плотину «Великого Возрождения» на Ниле, воспользовавшись сезоном дождей. Об этом передает ВВС Amharic со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Заполнение будет продолжаться, несмотря на продолжающиеся переговоры между Эфиопией, Суданом и Египтом по урегулированию затянувшегося спора по вопросу функционирования крупнейшей ГЭС в Африке.

«Если Эфиопия не заполнит плотину, это будет означать, что Эфиопия согласилась снести плотину», — заявил Ахмед.

«По другим пунктам мы сможем постепенно достичь соглашения с течением времени, но по вопросу заполнения плотины мы можем подписать соглашение уже в этом году», — добавил он.

Эфиопия настаивает на том, что плотина будет по-прежнему заполняться, как это было запланировано, начиная с этого месяца, несмотря на выраженную Египтом и Суданом обеспокоенность в связи с тем, что это приведет к резкому сокращению объема воды вниз по течению Нила. Нил обеспечивает около 90% водоснабжения Египта и власти страны опасаются, что сокращение водных ресурсов может повлиять на средства к существованию населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Египет попросил ООН обязать Эфиопию не заполнять плотину «Возрождение»