Москва, , 09:05 — REGNUM Американские компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Так, отметил Дуров, Apple пользуется монополией, требуя от всех разработчиков приложений для iPhone треть от продаж любых цифровых услуг, тогда как взамен корпорация не дает разработчикам ничего.

«Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google», — сказал он, добавив, что у создателей приложений после выплаты часто не остается средств на налоги, лицензии и оплату работы сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуров заявил, что для лишения компании Apple монополии «необходимо позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore, где есть комиссия 30% и цензура, но отсутствует конфиденциальность».

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