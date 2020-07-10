Махачкала, , 09:04 — REGNUM Автомобильная дорога будет построена к высокогорным селам Нижнее и Верхнее Хваршини в высокогорном Цумадинском районе Дагестана до конца 2020 года. Ее протяженность составит 4,4 км, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе министерства транспорта и дорожного строительства республики.

К настоящему времени на объекте практически полностью завершены работы по возведению земляного полотна, идет заготовка материала для устройства дорожной одежды. Отмечается, что местные жители не остались в стороне и активно помогают дорожникам.

«Населенные пункты ранее были оторваны от внешнего мира в связи с отсутствием дороги. Вопрос строительства дороги к этим селам на протяжении многих лет не находил положительного решения», — сказано в сообщении.

После ввода дороги в эксплуатацию села Нижнее и Верхнее Хваршини, а также Метрада получат между собой устойчивую автодорожную связь. Кроме того, по данным ведомства, для жителей пока бездорожных сел Цихалак и Хушет пешая тропа сократится почти на 5 км.