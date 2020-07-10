Чебоксары, , 08:35 — REGNUM Министерство образования планирует закупить и поставить в техникумы четыре комбайна. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Государственным заказчиком выступает министерство образования и молодежной политики Чувашии. Закупается четыре зерноуборочных комбайна, которые предназначены для «прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур». Начальная цена контракта определена в размере 31 933 333 рублей 32 копейки. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете в рамках государственной программы «Развитие образования» по подпрограмме «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике».

В техническом задании уточняется, что комбайн «должен быть новым, не ранее 2019 года выпуска, не бывшим в эксплуатации», а срок действия гарантии качества должен составляет 24 месяцев, «но не более 600 мото/часов».

Комбайны будут поставлены в четыре образовательные организации, подведомственные минобразования: Батыревский агропромышленный техникум, Марпосадский технологический техникум, Вурнарский сельскохозяйственный техникум и Ядринский агротехнический техникум.