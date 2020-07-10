Ульяновск, , 08:33 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) перенес сроки производства «Русского Прадо», поскольку компания Sollers (выпускает в том числе автомобили УАЗ) намерена сосредоточится на выпуске автомобилей Aurus на автозаводе в Елабуге. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на источники с завода.

По предварительным данным, генеральный директор Sollers Вадим Швецов поручил запустить выпуск Aurus в Татарии «любой ценой», что привело к том, что ресурсов на производство нового поколения УАЗ «Патриот» стало не хватать.

Таким образом, ожидать «Русского Правда», как сообщает портал, в 2020 году не стоит. Вполне возможно, что модель появиться не раньше 2022 года.

Ранее были обнародованы фотографии УАЗ «Патриот» нового поколения, который окрестили «Русским Прадо». Судя по снимкам, модель получила оригинальный экстерьер.

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