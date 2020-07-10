Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 9 июля завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,11%, до $42,35. Резкое снижение котировок произошло по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Сначала на американской сессии появилась новость о том, что Верховный суд разрешил прокурору Нью-Йорка получить финансовые отчеты Дональда Трампа. Доллар подорожал, нефть подешевела.

Позже давление на нефтяной рынок усилилось из-за падения фондовых индексов на фоне наблюдающегося всплеска случаев заболевания коронавирусом. Рост заболеваемости заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности.

Инвесторы опасаются, что действия властей затормозят восстановление американской экономики, а новые ограничения будут препятствовать восстановлению спроса на топливо.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии нефть снизилась на 0,82%, до $42,01. Поддержка проходит через уровень $41,70.

С падением фондовых индексов возросли риски снижения нефтяных котировок до $39,60. Скорее всего, до заседания 15 июля группы по мониторингу рынка ОПЕК+ цены останутся в диапазоне $39,30 — 44,50.

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